Tuba Büyüküstün’ün 2008-2010’da aşk yaşadığı yönetmen Sami Saydan’ın 19 yaşındaki oğlu Tuna motosiklet kazası geçirmişti. Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Tuna için Tuba Büyüküstün ‘kan aranıyor’ duyurusu paylaşmıştı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Tuna Saydan’ın cenazesi dün Karacaahmet Camii’nden kaldırılarak Cumhuriyet Köyü Mezarlığı’na defnedildi.

Tuba Büyüküstün eski sevgilisini yalnız bırakmadı. Hande Doğandemir ve Ebru Şahin gözyaşlarına hakim olamadı. Sami Saydan da oğlunun tabutunu ağlayarak taşıdı.