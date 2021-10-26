Tuna Saydan'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu
Yönetmen Sami Saydan'ın 19 yaşındaki oğlu Tuna Saydan motosiklet kazası sonrası yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti. Ali KESER / POSTA
26 Ekim 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Tuba Büyüküstün’ün 2008-2010’da aşk yaşadığı yönetmen Sami Saydan’ın 19 yaşındaki oğlu Tuna motosiklet kazası geçirmişti. Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Tuna için Tuba Büyüküstün ‘kan aranıyor’ duyurusu paylaşmıştı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Tuna Saydan’ın cenazesi dün Karacaahmet Camii’nden kaldırılarak Cumhuriyet Köyü Mezarlığı’na defnedildi.
Tuba Büyüküstün eski sevgilisini yalnız bırakmadı. Hande Doğandemir ve Ebru Şahin gözyaşlarına hakim olamadı. Sami Saydan da oğlunun tabutunu ağlayarak taşıdı.