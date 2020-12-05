Türkiye Tunç Soyer'in basın danışma kaza yaptı, 1 kişi hayatını kaybetti

Tunç Soyer'in basın danışma kaza yaptı, 1 kişi hayatını kaybetti

Türkiye

Tunç Soyer'in basın danışma kaza yaptı, 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir Seferihisar'da Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in basın danışmanı Ali Kıvanç Ege'nin kullandığı otomobil motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosikletteki 2 kişiden birisi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

05 Aralık 2020, Cumartesi 14:11 Son Güncelleme:
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Kaza, geçen perşembe, saat 22.15 sıralarında, Seferihisar Yolu'nun Ulamış Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in basın danışmanlarından Ali Kıvanç Ege'nin kullandığı 35 SEV 06 otomobil, Serkan Polat Kesici (16) yönetimindeki 35 AD 7318 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Motosiklette her ikisi de kasksız sürücü Kesici ve yanında bulunan Suphi Güneş (24) yola savruldu.

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Serkan Polat Kesici yaşamını yitirirken, ağır yaralanan arkadaşı Suphi Güneş ise hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ali Kıvanç Ege, emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza sonrası ifadesine başvurulan Suphi Güneş'in, "Arkamızdan bir araç uzun ışık yaktı. Kenara çekildik ancak arkadan çarptı" dediği öğrenildi.

DHA


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