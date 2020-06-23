İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer iki gün önce turizmciler ve akademisyenlerle yapılan online toplantıda İzmir’e özel para ve bayrak konusunu şöyle dile getirdi:

“Şimdi aslında şöyle bir şey söylemek isterim; bir akademisyen hocamız İzmir bayrağıyla ilgili bir çalışma yaptı ve çalışma çok ilginç bir sonuç ortaya çıkardı. 1800’lerde hatta biraz daha öncesinden itibaren İzmir’in bir bayrağı olmuş yeşil-beyaz çizgili bir bayrak. Kentlerin bayrakları varmış o dönem ama çok az sayıda kentin bayrağı varmış.

Bayraklı kent

İzmir de dünyadaki bayraklı kentlerden biriymiş. Biz tabii büyük bir heyecanla dinledik, sonra hoca bunu bir akademik makale haline getirdi. Daha basmadık, yakında basacağız. Fakat bunu şunun için anlattım. Benim aklımda bir ‘İzmir parası’ çıkarmak vardı, hatta buna İZCOIN diye bir isim de koymuştum. Sonra bu bayrak da çıkınca arkadaşlar beni uyardılar. Dediler ki, ‘Senin bir eyalet kurma çaban olduğu anlaşılır, sonuçta İzmir’i memleketten koparacak bir çalışma olarak algılanır. Duralım, bunun ismini değiştirelim’ dediler.”

Tepkiler

Dağ: Ayrı Devlet açıklaması

Sosyal medyada tartışmaya yol açan açıklamanın ardından ilk tepki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’dan geldi. Dağ, “Bayrak ve paradan bahsetmek, ayrı bir devlet noktasında bir şeyden bahsetmektir. Dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı’nın, yani bir şehrin seçilmiş en üst noktasındaki görevde bulunan bir kişinin böyle bir düşünceyi ifade etmesi dahi bence sorgulanmaya muhtaçtır” dedi.

“Başkanımız böyle bir açıklamayı, böyle bir düşünceyi, böyle bir fikri hangi motivasyonda düşündü, o toplantıda dile getirdi, işin doğrusu bilemiyoruz” ifadelerini kullanan Dağ, “Ben İzmir’in 4.5 milyona yakın nüfusunun kahir ekseriyetinin milli, manevi duygular noktasında ciddi bir hassasiyeti olduğunu biliyorum” diye konuştu.

Çelik: İzmir'in toksit tartışmalara değil belediye hizmetlerine ihtiyacı var

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter’dan şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bir siyasetçinin ‘Tarihte İzmir’in bayrağı varmış’ diyerek, bugün bu taleplerin hangi zehirli amaç için dillendirildiğini bilmesi gerekir. Biraz sağduyu, biraz basiret bunu anlamaya yeter. Bu sözlerin Türkiye Cumhuriyeti açısından nereye düştüğünü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı hariç herkes biliyor. Buna benzer sözlerin hangi amaca dönük olarak dillendirildiği belliyken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın ‘Düşündüm ama yanlış anlaşılır diye vazgeçtim’ gibi örtülü yollara kapı açmaması gerekir. ‘İzmir bayrağı’ ve ‘İzmir parası’ diyen belediye başkanı bağımsızlığımızın ve vatanımızın kurtuluşunun sembol isimlerinden olan İzmir’imizi sürekli zararlı gündemlerin içine çekiyor. Hizmet üretemeyen bu zihniyetin, toksik ve zehirleyici gündemlerle gerçek gündemi sabote ettikleri bilinen bir gerçektir. İzmir’in toksik tartışmalara değil, elle tutulur belediye hizmetlerine ihtiyacı vardır.”

MHP'li başkan: 100 yıldır Türk şehri

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise “İzmir 1000 yıldır Türk şehridir. Biz Türk milliyetçileri olarak hiçbir kirli ayağın İzmir’e basmasına, hiçbir kirli ağzın Türk bayrağımız hakkında söz söylemesine müsaade etmeyiz, etmeyeceğiz” dedi.

Soyer'den savunma: Ayrı para ve bayrak değil

Tunç Soyer tartışmaların ardından şu açıklamayı yaptı: “Konuşmanın sadece küçük bir bölümünü alıntılayarak tarafıma yöneltilen saldırılar her türlü ahlaki anlayışın dışında, akıl ve vicdan sınırlarını da zorlayan bir boyuta ulaşmıştır. Hâlâ anlamayanlar için hatırlatayım, ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, kesinlikle bölünemez. Ülkemizin başkenti Ankara, para birimi Türk Lirası, bağımsızlığının sembolü ise ay-yıldızlı al bayraktır.

Osmanlı döneminde kullanılmış

Montajlanarak çeşitli mecralara servis edilen konuşmamın içinde iki ana başlık bulunmaktadır.

Öncelikle İzmir bayrağı diye bir meselenin düşünülmesi bile söz konusu değildir. Osmanlı döneminde kullanılmış İzmir bayrağı, belediyemizle ilgili bir çalışma değil, bir tarih dergisinde yayımlanan akademik makaleyle gün yüzüne çıkmış tarihsel bir veridir. İkinci konu ise bir katılımcının sorusu üzerine dijital alışveriş araçlarına ilişkin teknik bir değerlendirmedir.





Gönüllülük sistemi

Montajlanmış konuşmamın devamında da ifade ettiğim gibi ayrı bir para birimi değil, şehrimizdeki dayanışmayı artırıcı bir gönüllülük sistemidir.

Biz Puan sistemi, Şubat 2020’den beri faaldir, tümüyle yasaldır ve İzmirlilere hizmet vermeye devam edecektir. Nitekim iktidar partisine mensup Konya Büyükşehir Belediyesi de benzer sistemi kullanacağını geçen ocak ayında açıklamıştır. İzmir birlik ve bütünlüğüne düşkün, milli değerlerimizin büyük bir coşku ve sevgiyle yaşatıldığı bir şehirdir. İzmir’in suni gündemlerle kaybedecek vakti ve enerjisi yok.”

Hürriyet- Ece Çelik