Türkiye Tuncay Mataracı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Tuncay Mataracı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Türkiye

Tuncay Mataracı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Eski Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

18 Aralık 2020, Cuma 00:24 Son Güncelleme:
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42. Hükümet’te Gümrük ve Tekel Bakanı olarak görev yapan Rizeli siyasetçi ve Çaykur Rizespor Kulubü eski başkanlarından Tuncay Mataracı Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

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Tuncay Mataracı kimdir?

1935 yılında dünyaya gelen Mataracı, 1977 Genel Seçimleri’nde Rize Adalet Partisi (AP) milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) seçildi. Güneş Motel Olayı olarak bilinen görüşmelerden sonra Adalet Partisi’nden ayrılarak Bülent Ecevit ile bakanlık karşılığı hükûmet kuran 11 milletvekilinden biri oldu. Ecevit başkanlığında kurulan 42. Hükümet’te Gümrük ve Tekel Bakanı oldu. Rüşvet almak iddiasıyla Milli Güvenlik Konseyi (MGK) tarafından 23 Nisan 1981 tarihinde Yüce Divan’a sevk edilen Mataracı’nın ve beraberindekilerin davası 16 Mart 1982’de sonuçlandı.

Çoğunluğunu ’rüşvet almak’ suçunun oluşturduğu, 25 ayrı suç iddiasından yargılanan Tuncay Mataracı, 43 yıl ağır hapis ve 787 milyon 386 lira para cezasına çarptırıldı. Ancak, Mataracı’ya verilen hapis cezası TCK’nin 77. maddesi gereğince 36 yıla indirildi. Böylece Yüce Divan’ın kuruluşundan o tarihe kadarki en ağır cezaya çarptırdığı bakanlardan biri oldu. Ayıca kurucularından olduğu Çaykur Rizespor kulübünün eski başkanlarındandır.

İHA

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