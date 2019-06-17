Tuncay Şanlı sevgilisi Seyhan Şaşko ile Bodrum'da görüntülendi
Eski futbolcu Tuncay Şanlı sevgilisi Seyhan Şaşko ile Bodrum'da görüntülendi
Eski futbolcu Tuncay Şanlı, BeIn Sports spikerlerinden Seyhan Şaşko ile Ocak 2018'de flört etmeye başlamıştı
O günlerde Tuncay Şanlı'nın eski aşkı Melis Sayım hamileydi. Hatta Melis Sayım ihanete uğradığını iddia etmişti.
Haziran 2018'de de oğulları Ömer'i dünyaya getirmişti.
Bu haberi de okudularMelis Sayım'dan Tuncay Şanlı’ya ihanet suçlaması
Tuncay Şanlı ile Seyhan Şaşko ise yaşanan olaylar üzerine inzivaya çekilmişti.
Sevgililer 1 yıl aradan sonra geçen cumartesi Bodrum'da ortaya çıktı.
POSTA