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Tuncay Şanlı sevgilisi Seyhan Şaşko ile Bodrum'da görüntülendi

Eski futbolcu Tuncay Şanlı sevgilisi Seyhan Şaşko ile Bodrum'da görüntülendi

17 Haziran 2019, Pazartesi 09:32 Son Güncelleme:
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Tuncay Şanlı sevgilisi Seyhan Şaşko ile Bodrum'da görüntülendi

Eski futbolcu Tuncay Şanlı, BeIn Sports spikerlerinden Seyhan Şaşko ile Ocak 2018'de flört etmeye başlamıştı

O günlerde Tuncay Şanlı'nın eski aşkı Melis Sayım hamileydi. Hatta Melis Sayım ihanete uğradığını iddia etmişti.

Haziran 2018'de de oğulları Ömer'i dünyaya getirmişti.

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Tuncay Şanlı ile Seyhan Şaşko ise yaşanan olaylar üzerine inzivaya çekilmişti.

Sevgililer 1 yıl aradan sonra geçen cumartesi Bodrum'da ortaya çıktı.

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