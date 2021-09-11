Tuncel Kurtiz sözleri: En güzel kısa, anlamlı ve resimli sözleri

Tuncel Kurtiz, hayatı boyunca sanat tiyatro dünyasında yer almış ve oynadığı Ezel isimli dizide canlandırdığı karakterle çok büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Kısa ama öz sözleri ile insanlarda büyük etkilere yol açan usta oyuncu Tuncel Kurtiz’in en güzel kısa, anlamlı ve resimli sözlerini bir araya getirdik…

ANLAMLI VE RESİMLİ TUNCEL KURTİZ SÖZLERİ

Sırtını duvara dayayan mı köşeye sıkışmıştır? Yoksa arkasına dikkat etmeyen mi kardeş?

Silahı kullanacaksın ama sen tutmayacaksın!

Bu hayatta iki şeye güvenirim kardeş. Biri aynaya baktığımda gördüğüme, diğeri ise yukarı baktığımda görmediğime.

Bir şey olmuyorsa ya daha iyisi olacağı için ya da gerçekten de olmaması gerektiği için olmuyordur.

Bir dönemi masalsı bir anlatım içinde anlatmasına rağmen içindeki acı gerçek bıçak gibi saplanıyor insana.

Gerçek dost gölge gibidir. Eğilsen de doğrulsan da düşsen de kalksan da asla yanından ayrılmaz.

Paran varsa insanlar seni tanır, eğer ki paran yoksa sen insanları tanırsın…

Ben hiç mutlu olamaya çalışmıyorum. Denk gelirse mutlu oluyorum, gelmezse canı sağ olsun diyorum yeğen…

Bazı insanları kırmak gerekir yeğen, aslında kim olduklarını görmek için…

Oyunun sonunda her yol, ayrı bir sondur.

Geçmişe takılıp kalmak ne demek çok iyi bilirim. Artık orada olmayanı aramak ne demek cidden çok iyi bilirim.

Gecenin bir yarısı sorgun bitti deyip açarlarsa kapını aslında niye açtıklarını da bilirsin evlat.

Bana iki seçenek sundular… Ya öleceksin ya gideceksin dediler. Ben kaldım kardeş. Ben kaldım!

Aileden biri ayrıldığında, yüzünü unutsan da sesi kalır seninle. Yine de devam eder seninle konuşmaya.

Bir insanı yalanlarla kazanmak yerine, doğrularla kaybetmeyi tercih ederim.

Yapacak bir şey kalmayınca, hiçbir şey yapmamak en iyisi.

Acı çekmiş hiç kimse, artık eskisi gibi değildir.

Dostunu yanına da alsan, karşına da alsan, o her zaman seni vuracak bir pozisyon bulur.

Oğlum hak için, dinimiz için, devletimiz için çalışıp uğraşmak varken geceleri safahat alemlerinde günah işlemekle meşgulsün bunu nasıl yapıyorsun ben anlamıyorum.

Kendinizi unutmayın paşa hazretleri bazı insanlar vardır ki kendi kendilerine zarar verirler.

Nereye gidersen git şunu unutma. Herkes gün olur evine döner.

Tüm masumiyetiyle hayatımızda yer alan bu çocukların bu denli katledilmesine ve buna göz yuman duyarsızlara şaşırıyorum!

Bazen karşımızdakine “kendi adıma çok üzüldüm” diyemediğimiz için, “senin adına çok sevindim” deriz.

Ben senin için boşa kürek çektiğimi, sen bir başka bir gemiye bindiğinde de anladım.

Hayatın kuralı bu; Ne kadar uzağa gidersen git, başladığın yere dönersin sonunda.

Ve son sözü hep alın yazısı söyler.

Bir avuç kömür için, bir ömür verenlere. Dualarımız sizinle.

Yaptıkları ile küçülenler, laflarıyla büyüdüklerini sanmasınlar.

Seni ölüme götürse de Doğrudan asla şaşmayacaksın.

Öldürmek için gelen öldürmeden dönebilir ama ölmek için gelen… Ölmeden dönmez.

Bir şey olmuyorsa ya daha iyisi olacağı için ya da gerçekten de olmaması gerektiği için olmuyordur.

EN GÜZEL TUNCEL KURTİZ SÖZLERİ

Bu alemde en mühimi adaletin terazisini doğru tutmaktır.

Ara sıra kenara çekilip seyretmek lazım yeğen… Bakmak lazım kimde ne kadarız ve kim bizde ne kadar…

Sömürü ve işgal var ise ya istiklal ya ölüm diyen de vardır.

Sözler verilir sözler unutulur ama gün gelir ihanet eden sadakat ister.

Yalnızlığına iyi bak ve çok iyi sahip çık, kaç kişinin emeği var onda.

Aynı sofradan yemek yemişti dostlar… Masada karnı doyan kalktı ve düşman oldu dostuna.

Daha önce acı çekmiş biriyle birlikte olun. Çünkü onlar mutluluğun değerini daha iyi bilirler.

Ağaç da sen ve ben gibi nefes alması lazım. Yakın çatarsan onları nefes alamaz.

Kim kazanmış ki ben kazanacaktım seni bu şehri.

Bir insan ne kadar merhametliyse o kadar kazık yer.

Kendi kendimize verdiğimiz sözü tutmak en çabuk unuttuğumuz şeydir; ne yapsak! Üzülme!

Aileden biri bıraktığında seni ya da sen bıraktığında aileni, karanlıkta hala çağırırsınız birbirinizi.

İnanıyorum söylediğini candan söylediğine, ama bugünkü kadar yarın bozulur çok kez.

Hiçbir zaman öpüşecek birini aramadık, bizim içi ölsün de demedik. Hani biraz sevse üstünü biz tamamlardık.

Sen kendin için yalvarırsın, ben sevdiklerim için.

KISA TUNCEL KURTİZ SÖZLERİ

Sen adamlarına öldürmeyi öğrettin, ben ise ölmeyi.

Bir babanın çaresizliği, çaresizliklerin en korkuncudur.

Kaderimiz olan aşka değil de aşkıyla kaderimizi değiştirene içelim!

Sevilmeyi hak etmediğini düşünen herkes yalnızdır. Sevmekten korkanın kaderi ise yalnız kalmak değil, nefret ettikleriyle baş başa kalmaktır sonunda.

Merak; aşktan daha güçlü bir şey. Bir kere âşık olunca bilirsin aşkın sana ne yapacağını, ama merak öyle değil. Eğer birini merak edersen, o merak seni alır götürür.

Sevdiğini korumak için savaşman yetmezse eğer; en karanlık çare onun sevgisini öldürmektir. Sevdiğini kurtarmak için en kötü ihtimal, en son yol ona ihanet etmektir.

Kiminle güldüğünü belki unutabilirsin, ama kiminle ağladığını asla!

Bir kere ihanete uğradın mı, anılar sana bataklık olur yeğen. Hatırladıkça çekerler seni içeri. Hatırladıkça affetmek istersin yeğen.

Bazen hayat seni öyle zorlar ki yolun başında kimdin unutursun.

Eğer birisi seni aldatmışsa, bu onun suçudur. Eğer o kişi seni pek çok kere aldatmışsa bu senin suçundur.

Herkesin bir geçmişi vardır, bir de geçmemişi.

Aşk mı kaderi kovalar kader mi aşkı? Daha kimseler çözemedi bu bilmeceyi.

Mademki; bu dünya bile yok olacak bir gün, sevginin bitmesine insan neden üzülsün?

Uykun gelmiyor diye gözlerini suçlama, belki de o beklediğin uyku değildir.

Erkek aldatıldığında ihanete uğrar. Kadın aldatıldığında tercih edilmediğini anlar.