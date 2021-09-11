Tuncel Kurtiz sözleri: En güzel kısa, anlamlı ve resimli sözleri
Tiyatro oyunculuğu ve yönetmenlik gibi sanatın birçok alanı ile ilgilenen Tuncel Kurtiz, hafızalarda yer eden ve insanda derin izler bırakan sözlere de imza atmıştır. İşte, insana hayat dersi veren ve en acı duyguları bile kolaylıkla ifade etmeye yarayan Tuncel Kurtiz’in en güzel kısa, anlamlı ve resimli sözleri…
11 Eylül 2021, Cumartesi 16:12 Son Güncelleme:
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Tuncel Kurtiz, hayatı boyunca sanat tiyatro dünyasında yer almış ve oynadığı Ezel isimli dizide canlandırdığı karakterle çok büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Kısa ama öz sözleri ile insanlarda büyük etkilere yol açan usta oyuncu Tuncel Kurtiz’in en güzel kısa, anlamlı ve resimli sözlerini bir araya getirdik…
ANLAMLI VE RESİMLİ TUNCEL KURTİZ SÖZLERİ
- Bir şey olmuyorsa ya daha iyisi olacağı için ya da gerçekten de olmaması gerektiği için olmuyordur.
- Bu hayatta iki şeye güvenirim kardeş. Biri aynaya baktığımda gördüğüme, diğeri ise yukarı baktığımda görmediğime.
- İyi kötü ne varsa yapan kendisiyken, tutar suçu yükler kendinden başkasına.
- Silahı kullanacaksın ama sen tutmayacaksın!
- Sırtını duvara dayayan mı köşeye sıkışmıştır? Yoksa arkasına dikkat etmeyen mi kardeş?
- Dön bak arkana yeğen… Gitmez dediğin kaç kişi şimdi yanında…
- Ben hiç mutlu olamaya çalışmıyorum. Denk gelirse mutlu oluyorum, gelmezse canı sağ olsun diyorum yeğen…
- Paran varsa insanlar seni tanır, eğer ki paran yoksa sen insanları tanırsın…
- Gerçek dost gölge gibidir. Eğilsen de doğrulsan da düşsen de kalksan da asla yanından ayrılmaz.
- Bir dönemi masalsı bir anlatım içinde anlatmasına rağmen içindeki acı gerçek bıçak gibi saplanıyor insana.
- Bana iki seçenek sundular… Ya öleceksin ya gideceksin dediler. Ben kaldım kardeş. Ben kaldım!
- Gecenin bir yarısı sorgun bitti deyip açarlarsa kapını aslında niye açtıklarını da bilirsin evlat.
- Geçmişe takılıp kalmak ne demek çok iyi bilirim. Artık orada olmayanı aramak ne demek cidden çok iyi bilirim.
- Oyunun sonunda her yol, ayrı bir sondur.
- Bazı insanları kırmak gerekir yeğen, aslında kim olduklarını görmek için…
- Dostunu yanına da alsan, karşına da alsan, o her zaman seni vuracak bir pozisyon bulur.
- Acı çekmiş hiç kimse, artık eskisi gibi değildir.
- Yapacak bir şey kalmayınca, hiçbir şey yapmamak en iyisi.
- Bir insanı yalanlarla kazanmak yerine, doğrularla kaybetmeyi tercih ederim.
- Aileden biri ayrıldığında, yüzünü unutsan da sesi kalır seninle. Yine de devam eder seninle konuşmaya.
- Nereye gidersen git şunu unutma. Herkes gün olur evine döner.
- Ağlaya ağlaya geldiğin dünyada, güle oynaya yaşayacağını mı sandın yeğen?
- Kendinizi unutmayın paşa hazretleri bazı insanlar vardır ki kendi kendilerine zarar verirler.
- Bazen sırf hayatımızda kalmalarını istediğimiz için insanları affedersiniz.
- Oğlum hak için, dinimiz için, devletimiz için çalışıp uğraşmak varken geceleri safahat alemlerinde günah işlemekle meşgulsün bunu nasıl yapıyorsun ben anlamıyorum.
- Ben senin için boşa kürek çektiğimi, sen bir başka bir gemiye bindiğinde de anladım.
- Bazen karşımızdakine “kendi adıma çok üzüldüm” diyemediğimiz için, “senin adına çok sevindim” deriz.
- Tüm masumiyetiyle hayatımızda yer alan bu çocukların bu denli katledilmesine ve buna göz yuman duyarsızlara şaşırıyorum!
- Oyunun sonuna geldiğinde, çoktan tükenmiştir gidecek olduğun yerlerin.
- Silemiyorsan karalayacaksın.
- Bir şey olmuyorsa ya daha iyisi olacağı için ya da gerçekten de olmaması gerektiği için olmuyordur.
- Öldürmek için gelen öldürmeden dönebilir ama ölmek için gelen… Ölmeden dönmez.
- Seni ölüme götürse de Doğrudan asla şaşmayacaksın.
- Yaptıkları ile küçülenler, laflarıyla büyüdüklerini sanmasınlar.
- Bir avuç kömür için, bir ömür verenlere. Dualarımız sizinle.
- Ve son sözü hep alın yazısı söyler.
- Hayatın kuralı bu; Ne kadar uzağa gidersen git, başladığın yere dönersin sonunda.
EN GÜZEL TUNCEL KURTİZ SÖZLERİ
- Seni önceden saçma sapan sevmişler Selma... Benimkisi ağır geldi tabi…
- Yalnızlığına iyi bak ve çok iyi sahip çık, kaç kişinin emeği var onda.
- Sözler verilir sözler unutulur ama gün gelir ihanet eden sadakat ister.
- Sömürü ve işgal var ise ya istiklal ya ölüm diyen de vardır.
- Ara sıra kenara çekilip seyretmek lazım yeğen… Bakmak lazım kimde ne kadarız ve kim bizde ne kadar…
- Bu alemde en mühimi adaletin terazisini doğru tutmaktır.
- Bir insan ne kadar merhametliyse o kadar kazık yer.
- Kim kazanmış ki ben kazanacaktım seni bu şehri.
- Ağaç da sen ve ben gibi nefes alması lazım. Yakın çatarsan onları nefes alamaz.
- Daha önce acı çekmiş biriyle birlikte olun. Çünkü onlar mutluluğun değerini daha iyi bilirler.
- Ailen olmadan kolay hedefsin düşmanlarına.
- Aynı sofradan yemek yemişti dostlar… Masada karnı doyan kalktı ve düşman oldu dostuna.
- Sen kendin için yalvarırsın, ben sevdiklerim için.
- Hiçbir zaman öpüşecek birini aramadık, bizim içi ölsün de demedik. Hani biraz sevse üstünü biz tamamlardık.
- Verdiğimiz kanlı dersi alan gelip bize veriyor aldığı dersi.
- İnanıyorum söylediğini candan söylediğine, ama bugünkü kadar yarın bozulur çok kez.
- Aileden biri bıraktığında seni ya da sen bıraktığında aileni, karanlıkta hala çağırırsınız birbirinizi.
- Kendi kendimize verdiğimiz sözü tutmak en çabuk unuttuğumuz şeydir; ne yapsak! Üzülme!
KISA TUNCEL KURTİZ SÖZLERİ
- Baba ile çocuk, birbirine emanettir Tanrı’dan.
- Bir babanın çaresizliği, çaresizliklerin en korkuncudur.
- Geçmişe sorular soran kendi sesinin yankısını gerçek sanır.
- İnsan bir gün gırtlaklayacağı tavuğu sevmeye kalkarsa, aç kalır!
- Sen adamlarına öldürmeyi öğrettin, ben ise ölmeyi.
- Kiminle güldüğünü belki unutabilirsin, ama kiminle ağladığını asla!
- Sevdiğini korumak için savaşman yetmezse eğer; en karanlık çare onun sevgisini öldürmektir. Sevdiğini kurtarmak için en kötü ihtimal, en son yol ona ihanet etmektir.
- Merak; aşktan daha güçlü bir şey. Bir kere âşık olunca bilirsin aşkın sana ne yapacağını, ama merak öyle değil. Eğer birini merak edersen, o merak seni alır götürür.
- Sevilmeyi hak etmediğini düşünen herkes yalnızdır. Sevmekten korkanın kaderi ise yalnız kalmak değil, nefret ettikleriyle baş başa kalmaktır sonunda.
- Kaderimiz olan aşka değil de aşkıyla kaderimizi değiştirene içelim!
- Herkesin bir geçmişi vardır, bir de geçmemişi.
- Küfür şeytana mahsustur, tövbe insana! Aşk kadına yakışır, sevmek adama.
- Eğer birisi seni aldatmışsa, bu onun suçudur. Eğer o kişi seni pek çok kere aldatmışsa bu senin suçundur.
- Bazen hayat seni öyle zorlar ki yolun başında kimdin unutursun.
- Bir kere ihanete uğradın mı, anılar sana bataklık olur yeğen. Hatırladıkça çekerler seni içeri. Hatırladıkça affetmek istersin yeğen.
- Aşk mı kaderi kovalar kader mi aşkı? Daha kimseler çözemedi bu bilmeceyi.
- Mademki; bu dünya bile yok olacak bir gün, sevginin bitmesine insan neden üzülsün?
- Uykun gelmiyor diye gözlerini suçlama, belki de o beklediğin uyku değildir.
- Erkek aldatıldığında ihanete uğrar. Kadın aldatıldığında tercih edilmediğini anlar.
- Çünkü affetmek, unutmak demek! Öncesini hatırladıkça sonrasını unutmak istersin.
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