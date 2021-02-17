Didim Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Didim Çamlık Mahallesinde bulunan evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi alınması üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda evde bulunan Soner Maçoğlu ile U.A. yakalandı. Evde yapılan aramada, 4,71 gram metamfetamin, 25,48 gram sentetik kannobinoid, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Tunceli Belediye Başkanı Türkiye Komünist Partili (TKP) Fatih Mehmet Maçoğlu'nun kardeşi olduğu öğrenilen Soner Maçoğlu, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan gözaltına alındı. Hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapılan U.A. ise, 'güveni kötüye kullanma' suçundan aranması nedeniyle gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 0,66 gram metamfetamin maddesi ile yakalanan B.A. ve A.B. de gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.



