Tunceli kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi

28 Ağustos 2019, Çarşamba 22:45 Son Güncelleme:
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Tunceli kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. 

Operasyonda, 3 terörist silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

AA

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