Tunceli kırsalında çatışma

Tunceli kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada 3 asker yaralandı.

09 Mayıs 2019, Perşembe 13:53 Son Güncelleme:
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Tunceli kırsalında çatışma

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentin kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyonlarına devam eden İl Jandarma Komutanlığı timleri bir grup teröristle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada 3 asker yaralandı. Askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi kaldırılan askerlerin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bölgede, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için helikopterler desteğinde gerçekleştirilen operasyon sürüyor.

AA

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