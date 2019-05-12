Tunceli şehidi Astsubay, törenle memleketine uğurlandı Tunceli'nin Pülümür ilçesinde eylem hazırlığındaki PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş'ın (30) cenazesi, Elazığ'da düzenlenen törenin ardından memleketi Kırıkkale'ye gönderildi. Çocukları Yaşar (5) ve Hüseyin (7) ile birlikte törene katılan şehit eşi Özlem Altunkaş, gözyaşı döktü.