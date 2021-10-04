Ayı saldırısına uğradı, askeri helikopterle hastaneye götürüldü
Tunceli’de ayı saldırısına uğrayan çoban Mustafa Keser, askeri helikopterle hastaneye götürüldükten sonra Elazığ’a sevk edildi. Aynı bölgede geçen aylarda Çinli bir turist de ayı saldırısına uğramıştı.
04 Ekim 2021, Pazartesi 13:30 Son Güncelleme:
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Ovacık ilçesindeki 1500 rakımlı Karagöl Yaylası'nda öğle saatlerinde küçükbaş hayvanlarını otlatan Mustafa Keser, bozayı saldırısına uğradı.
Yayladaki sürü sahiplerinin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ovacık İlçe Hastanesi’ne kaldırılan Keser, ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle Elazığ’a sevk edildi.
Keser’in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, aynı bölgede geçen aylarda da Çinli bir turist ayı saldırısına uğramıştı.
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