Tunceli’de çatışma: 4 asker yaralandı

Tunceli kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 4 asker yaralandı

12 Haziran 2019, Çarşamba 01:38
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Tunceli’de çatışma: 4 asker yaralandı

Kentin kırsalında terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonlara devam eden güvenlik güçleri, akşam saatlerinde bir grup teröristle temas sağladı. Güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrılarına teröristlerin ateşle karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 4 asker yaralandı. Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede teröristlere yönelik operasyonun devam ettiği belirtildi.

AA

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