Türkiye Tunceli’de ‘Doğu çınarı' anıt ağaç olarak tescil edildi

Tunceli’de ‘Doğu çınarı' anıt ağaç olarak tescil edildi

Türkiye

Tunceli’de ‘Doğu çınarı' anıt ağaç olarak tescil edildi

22 metrelik gövdesi ve 60 metrelik yüksekliği ile bin yıllık olduğu değerlendirilen çınar ağacı 'Doğu çınarı' anıt ağaç olarak tescil edilerek koruma altına alındı.

11 Ekim 2021, Pazartesi 15:24 Son Güncelleme:
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Pertek ilçesine bağlı Sağman köyü Çıkınlı mezrasında 22 metrelik gövdesi, 60 metre yüksekliği ve 30 küçükbaş hayvanın sığacağı mağarayı andıran kök ile alt gövdesine sahip bin yıllık olduğu değerlendirilen çınar ağacı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 'Doğu Çınarı' anıt ağaç olarak tescil edilerek koruma altına alındı.

Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Tunceli Pertek ilçesi, Sağman köyünde bulunan Doğu Çınarı (Platanus orientalis) Anıt Ağaç olarak tescil edilerek koruma altına alınmıştır. Görenlerin hayrete düştüğü çınar ağacının gövdesinin 22 metre, yüksekliğinin 60 metre olduğu biliniyor” denildi.

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)


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