Türkiye Tunceli'de Eren-7 Operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de Eren-7 Operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

Tunceli'de Eren-7 Operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Eren-7 Operasyonu sırasında, 1 Jandarma Personelimiz ağır yaralandı. Operasyon bölgesinde 1 terörist hava destekli operasyon ile 1 terörist ise çıkan çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildi. Son dakika haberini İçişleri Bakanlığı duyurdu.

21 Ekim 2021, Perşembe 13:06 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama, "Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Eren-7 Operasyonunda; teröristlerle sağlanan temasda,1 Jandarma Personelimiz ağır yaralanmış, hemen helikopter ile Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Ağır yaralı personelimize hastanede müdahale sürmektedir. Operasyon bölgesinde 1 terörist hava destekli operasyon ile 1 terörist ise çıkan çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildi." denildi.



İçişleri Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni açıklama geldi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama, "Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Eren-7 Operasyonunda; teröristlerle sağlanan temasda,1 Jandarma Personelimiz ağır yaralanmış, hemen helikopter ile Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Ağır yaralı personelimize hastanede müdahale sürmektedir. Operasyon bölgesinde 1 terörist hava destekli operasyon ile 1 terörist ise çıkan çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.



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