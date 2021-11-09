Türkiye Tunceli’de hırsız, kamera takibiyle yakalandı!

Tunceli’de hırsız, kamera takibiyle yakalandı!

Türkiye

Tunceli’de hırsız, kamera takibiyle yakalandı!

Tunceli’de iki ayrı evin kömürlüğünden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarından yakalanıp tutuklandı.

09 Kasım 2021, Salı 14:23 Son Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iki ayrı evin kömürlüğünden hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Şüphelinin hırsızlık olaylarında kullandığı kamyonetin plakası KGYS kameralarından belirlendi.


Şüphelinin Metin K. olduğu tespit edildi. Metin K., düzenlenen operasyonla evinde yakalandı. Hırsızlık eşyalarını satın aldığı belirlenen 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Metin K. tutuklandı, diğer 2 kişi ise serbest bırakıldı.


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