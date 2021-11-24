Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı haftalık vaka haritasına göre, nüfusa oranla vaka sayısının 100 bin kişide 414,65 olduğu Tunceli'de, yapılması planlanan eylem ve etkinlikler, koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 gün yasaklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı 6-12 Kasım'ın haftalık tablosunda; vaka sayısının nüfusa oranla 100 bin kişide 414,65 olduğu kentte Tunceli Valiliği, salgın nedeniyle yeni varyantlar sonrası artan bulaşıcılık riskini kontrol altına almak amacıyla 24 Kasım ile 8 Aralık arasında yapılacak gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, oturma eylemi gibi etkinliklere yasak getirdi.

Valilik, filyasyon ekiplerine temaslı bilgisini eksik ve doğru vermeyen kişiler hakkında cezai işlem uygulanacağını bildirdi. Valilik açıklamasında, "İlimiz genelinde artışının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve kamu güvenliğinin sağlanması, temel hak ve hürriyetlerin korunması amacıyla bazı tedbirler alınmıştır. Açık alanlarda yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, sinevizyon gösterimi gibi tüm eylem ve etkinliklerin 24 Kasım 2021 günü saat 00.01 ile 8 Aralık 2021 günü saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır” denildi.

Vaka sayılarının hızlı artış gösterdiği kentte, filyasyon ve denetleme ekiplerinin sayıları da artırıldı. Tunceli Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, filyasyon ekiplerine eksik bilgi veren kişiler hakkında cezai işlem uygulanacağı belirtildi.



