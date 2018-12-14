Tunceli'de mağarada 6 terörist kıstırıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de bir mağara içinde 6 teröristin kıstırıldığını söyledi

14 Aralık 2018, Cuma 15:36 Son Güncelleme:
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Tunceli'de mağarada 6 terörist kıstırıldı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, Tunceli'de güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonda bir mağara içinde 6 teröristin kıstırıldığı ifade etti.

Bakan Soylu, "Operasyon devam ediyor. En kısa sürede teröristler etkisiz hale getirilecek" dedi. 

700 TERÖRİST KALDI

Soylu, ayrıca "Dağlarda toplam 700 terörist kaldı. Kışın 5 metre kar olsa da canlarını almazsak bu millet bize hakkını helal etmez." dedi.

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