Türkiye Tunceli’de PKK’lı teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Tunceli’de PKK’lı teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Türkiye

Tunceli’de PKK’lı teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Tunceli'de, güvenlik güçlerince sürdürülen ’Eren- 7 Mercan Munzur’ operasyonunda PKK’lı teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

13 Kasım 2021, Cumartesi 19:43 Son Güncelleme:
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütlerine yönelik 5 Şubat’ta başlattığı ’Eren- 7 Mercan Munzur’ operasyonu sürüyor. Operasyon kapsamında, merkez kırsalında yapılan arazi taramasında; PKK’lı teröristlere ait 60 adet kalaşnikof fişeği, 1 adet kalaşnikof şarjörü, 18 adet elektronik devre kartı, 1 adet basma düzenekli EYP, 1 adet EYP için zaman ayarlı kol saati, 1 kilogram patlayıcı madde, 6 adet telsiz, 5 adet gaz maskesi, 1 adet radyo ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

DHA

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