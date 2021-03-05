Türkiye Tunceli’de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

Tunceli’de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

Türkiye

Tunceli’de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde terör örgütlerine yönelik operasyonda bulunan sığınak imha edildi.

05 Mart 2021, Cuma 20:33 Son Güncelleme:
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Mazgirt ilçesi kırsalında bir sığınak tespit etti. Bomba yapımında kullanılan 15 kilogram amonyum nitrat, 320 metre kablo, güneş paneli, 40 litre mazot, 3 uyku tulumu, 8 sırt çantası, 100 metre branda, 60 kilogram peynir, 25 kilogram un, 10 kilogram çay, 10 kilogram tuz, 20 kilogram turşu ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilen sığınak güvenlik güçlerince imha edildi. Bölgede terörist unsurların etkisiz hale getirilmesi için operasyonlar sürüyor.

AA

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