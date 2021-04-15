Türkiye Tunceli'de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

Tunceli'de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

Türkiye

Tunceli'de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

Tunceli'nin Mazgirt ilçesindeki operasyonda teröristlere ait bir sığınak kullanılamaz hale getirildi.

15 Nisan 2021, Perşembe 18:22 Son Güncelleme:
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Mazgirt kırsalında operasyon düzenlendi.

Arazi tarama faaliyeti sırasında güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen bir sığınağı tespit etti.

İmha edilen sığınaktaki aramada 170 kalaşnikof fişeği, 3 pil bloğu, 2 sırt çantası, akü, 84 büyük pil, 70 metre elektrik kablosu, termal kamera şarjı ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgede terörist unsurların etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar sürdürülüyor.

AA

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