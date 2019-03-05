Tunceli’de vaşak görüntüledi

Erzincan’da yaşayan doğa fotoğrafçısı Ayhan Özdemir, Tunceli’de yaşayan fotoğrafçı arkadaşı İsmail Ateş ile Munzur Vadisi’nde çekim yaparken nesli tükenmekte olan vaşağı fark etti.

Vaşağın fotoğraflarını profesyonel makine ile çeken Özdemir, telefonuyla da görüntüledi. Vaşak, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

''İLK KEZ GÖRDÜM''

Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır bölgede doğa fotoğrafı çektiğini, birçok yaban hayvanı ile karşılaştığını ancak ilk kez vaşak gördüğünü anlattı.

Ayhan Özdemir "Şimdiye kadar birçok yaban hayvanını fotoğrafladım. Hep bir vaşak fotoğrafı çekmek istiyordum. Arkadaşımla birlikte Munzur Vadisi’nde gezerken bir anda karşımıza çıktı. Anı değerlendirip deklanşöre bastım. Çok mutluyum." dedi.

ERZİNCAN (AA)