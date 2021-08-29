Türkiye Tunceli'deki yangınla ilgili Orman Genel Müdürlüğü'nden açıklama

Tunceli'deki yangınla ilgili Orman Genel Müdürlüğü'nden açıklama

Türkiye

Tunceli'deki yangınla ilgili Orman Genel Müdürlüğü'nden açıklama

Tunceli'deki yangınlardan 3'ünün kontrol altına alındığını duyuran OGM, tek noktada devam eden orman yangınına müdahale edildiğini açıkladı.

29 Ağustos 2021, Pazar 12:06 Son Güncelleme:
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Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Tunceli'deki orman yangınlarından 3'ünün kontrol altına alındığını, tek noktada devam eden orman yangınına ise 2 helikopter, 1 uçak ve 40 personelle müdahale edildiğini duyurdu.


 OGM'den yapılan yazılı açıklamada, Tunceli'deki Hozat-Ovacık özel güvenlik bölgesi olarak ilan edilen alanda 18 Ağustos saat 13.45'te, 4 ayrı noktada başlayan orman yangınlarının 3'ünün kontrol altına alındığı belirtilerek, "Devam eden diğer yangına 2 helikopter, 1 uçak, işletme müdürlüğümüze ait 1 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 2 dozer ve 2 greyder ve 40 personelle bugün de söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Arazinin dağlık ve ormanının çok sık olmasından dolayı yangını önlemek adına ekiplerimiz 30 kilometre yol ve 25 kilometre de yangın emniyet şeridi açmıştır. Yangının etrafında şerit açma çalışmalarımız devam etmektedir. Yangın yerleşim yerlerini tehdit etmemektedir. En kısa zaman içerisinde yangın kontrol altına alınacaktır" denildi.

 'DÜN ÇIKAN 6 ORMAN VE 6 KIRSAL ALAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ'

Açıklamada, 28 Ağustos'ta Türkiye genelinde yaşanan 6 orman ve 6 kırsal alan yangınıyla ilgili de şu ifadelere yer verildi:

"28 Ağustos 2021 tarihinde Türkiye genelinde yaşanan 6 orman yangını ve 6 kırsal alan yangınlarının tamamı kontrol altına alındı. İzmir Aliağa'da, saat 13.30'da başlayan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle 14.35'te kontrol altına alındı. Şırnak Uludere Ortasu köyünde 13.00'da başlayan yangın ise 17.30'da kontrol altına alındı. Dün bir yangın da Burdur Bucak Elsazı köyünde yaşandı. Saat 11.40'da çıkan yangın 13.25'te kontrol altına alındı. Edirne Keşan Yenice köyünde sabah 06.47'de çıkan yangın da 08.00'da kontrol altına alındı. Antalya Konyaaltı Zümrüt köyünde 17.25'te çıkan yangın 19.50'de kontrol altına alınırken, Yozgat Akdağmadeni Akçakışla köyünde 17.15'de çıkan yangın da 19.30'ta kontrol altına alındı ve bölgelerdeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Dün ayrıca Türkiye genelinde 6 kırsal alan yangını da meydana geldi."

OGM'nin verilerine göre yılın ilk 8 ayında Türkiye'de 1597 kırsal yangın ve 2 bin 105 orman yangını yaşandı. Yangınların tamamı Orman Teşkilatının yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alınarak, yanan alanlar için yeniden ağaçlandırma çalışmaları başlatıldı. 



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