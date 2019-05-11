Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada "Tunceli-Pülümür kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında teröristlerle çıkan sıcak temasta 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

"BİR KAHRAMAN JANDARMAMIZ ŞEHİT OLMUŞTUR"

Bu operasyon esnasında çıkan çatışmada bir kahraman jandarmamız şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan Rahmet; ailesine, sevdiklerine ve milletimize başsağlığı dileriz.

Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir." denildi.

KIRIKKALE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit Başçavuş Ferdican Altunkaş´ ın (30), Kırıkkale´ deki baba ocağına ateş düştü.

Altunkaş’ın şehadet haberi, Kırıkkale´ nin Bahçelievler Mahallesi´ ndeki baba evine ulaştı. Sağlık görevlileri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden haberi alan şehidin anne ve babası Zahide ve Yaşar Altunkaş çifti, gözyaşlarına boğuldu.

2 OĞLU VARDI

Şehidin baba evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin yakınları ve komşuları acılı aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Eşi Özlem Altunkaş ile Tunceli´ de yaşadığı öğrenilen Şehit Başçavuş Altunkaş'ın 5 ile 7 yaşlarında iki oğlunun olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesinin memleketi Kırıkkale´ de toprağa verileceği öğrenildi.



