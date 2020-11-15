Türkiye Tunceli’nin Pülümür ilçesinde deprem!

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde deprem!

Türkiye

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde deprem!

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

15 Kasım 2020, Pazar 01:07 Son Güncelleme:
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Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre saat 00.22’de merkez üssü Pülümür ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 10.06 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadı.

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