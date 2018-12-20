Tunceli'de kış turizmi açısından cazibe merkezi haline gelen Ovacık Kayak Merkezi, bölgede etkili olan kar yağışıyla birlikte yeni kayak sezonu için gün sayıyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce işletilen kayak merkezi, hem turistik hem de sportif açıdan kente büyük katkı sağlıyor.

2015 yılında hizmete açılan ve 4,5 milyon liraya mal olan kayak merkezi yılın 4 ayında kayak yapma imkanı sunuyor.

Kristal kar kalitesiyle ön plana çıkan kayak merkezinde, bin 200 metre uzunluğunda kayak pisti ile acemiler ve çocukların rahatça kayak yapabileceği 300 metre uzunluğunda babylift pisti bulunuyor.

Kayakseverlere kesintisiz kayak ve snowboard imkanı sunan kayak merkezinde, 100 kişi taşıma kapasiteli teleski, 1 smotrak (kar ezme makinesi), 1 kar motoru hizmet veriyor. Ayrıca, kayak merkezinin lüks otel konforunu aratmayan konaklama tesisi bulunuyor.

Her geçen yıl ilginin arttığı kayak merkezi, yeni sezonda da karın keyfini çıkarmak isteyen kayakseverleri bekliyor.

Tunceli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şefik Kara, Ovacık Kayak Merkezi’nde sezon hazırlıklarının tamamlandığını söyledi.

Kara, Ovacık Kayak Merkezi’nin kış turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu yıl bin 200 metre uzunluğundaki kayak pisti üzerinde zemin genişletme, düzeltme ve teleski hattında geniş kapsamlı bakım ve onarım çalışması yapıldı. Bunun dışında acemiler ve küçük çocukların da rahatça kayak yapabileceği 300 metre uzunluğunda babylift pisti oluşturuldu. Kayak merkezimizdeki konaklama tesisi 35 oda, 70 yatak kapasiteli. Buraya gelen misafirlerimiz güzelce vakit geçirebilecek. Şimdiden hem kentimizden hem de diğer illerden konaklama için yoğun talep geliyor. Kısa bir süre sonra kayak sezonunu açacağız."

İlçe sakinlerinden Çağdaş Kayaoğlu da Ovacık Kayak Merkezi’nin sosyal ve ekonomik açıdan büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

'İLİMİZDE KIŞ TURİZMİ FARKLI BİR BOYUT KAZANDI'

Ovacık ilçesinin her mevsim eşsiz doğasıyla dikkati çektiğini ifade eden Kayaoğlu, şunları kaydetti:

"İlimiz genelinde son yıllarda kış turizmi farklı bir boyut kazandı. Bu farklılığın sebeplerinden biri de Ovacık Kayak Merkezi. Kar kalitemiz kayak yapmaya çok elverişli. Yılın yaklaşık dört ayı yerde kar bulunuyor. Bu nedenle her yıl Ovacık Kayak Merkezi’ne birçok ilden kayaksever geliyor. Kente ekonomik açıdan büyük katkı sunuyorlar. Bu yüzden kayak merkezinin geliştirilmesi, daha çok tanıtılması gerekiyor. Bizler de kayak sezonunun açılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz." AA



