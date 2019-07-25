Tunus Cumhurbaşkanı vefat etti

Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin hayatını kaybettiği bildirildi

25 Temmuz 2019, Perşembe 13:18 Son Güncelleme:
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Tunus Cumhurbaşkanı vefat etti

Cumhurbaşkanlığın resmi hesabından yapılan paylaşımda, Tunus Devlet Başkanı El-Beci Kaid es-Sibsi'nin bugün kaldırıldığı askeri hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi’nin sağlık sorunları nedeniyle dün gece başkent Tunus'taki askeri hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti.

Sibsi, 27 Haziran’da sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve tedavisinin ardından 1 Temmuz’da taburcu edilmişti.

DHA

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