Tunus Cumhurbaşkanı vefat etti
Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin hayatını kaybettiği bildirildi
Cumhurbaşkanlığın resmi hesabından yapılan paylaşımda, Tunus Devlet Başkanı El-Beci Kaid es-Sibsi'nin bugün kaldırıldığı askeri hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi’nin sağlık sorunları nedeniyle dün gece başkent Tunus'taki askeri hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti.
Sibsi, 27 Haziran’da sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve tedavisinin ardından 1 Temmuz’da taburcu edilmişti.
DHA