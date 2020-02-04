Pek çok farklı proje ve müzikal iş birliğine ve günümüze dek birbirinden dokunaklı sayısız albüme imza atan Tunuslu vokalist, ud üstadı ve besteci Dhafer Youssef İstanbullu dinleyicilerine unutulmaz bir gece vaadediyor. Hüsnü Şenlendirici gibi Türk müzisyenleriyle de çalışmalarını sürdüren Tunuslu yıldız, 2018 yılında yayınlanan 'Sounds of Mirrors' albümünü , Eivind Aarset ve Adriano Dos Santos’un katılımlarıyla İstanbul seyircisiyle buluşturmak için 8 Şubat cumartesi gecesi Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olacak. "Müzik benim dinim" ifadeleriyle müziğin hayatındaki yerine dikkat çeken Youssef, "Bence hepimiz bir şeyle doğduk, ben sesimle doğdum" diyor.

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