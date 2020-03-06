Dünya Tunus'ta ABD Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı

Tunus'ta ABD Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı

Dünya

Tunus'ta ABD Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı

Tunus'un başkentinde ABD Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi.

06 Mart 2020, Cuma 14:03 Son Güncelleme:
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ABD'nin Tunus Büyükelçiliği yakınında motosikletli bir intihar eylemcisi bombalı saldırı düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, başkent Tunus'taki ABD Büyükelçiliği yakınında motosikletli bir kişi bombalı saldırı gerçekleştirdi. 

Yerel basında çıkan haberlerde patlamanın, büyükelçilik çevresinde nöbet tutan güvenlik güçlerine ait aracın yakınında meydana geldiği belirtildi.

Saldırı sonrası can kaybı ve yaralanmaya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. 

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