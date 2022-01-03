Dünya Tunus’ta askeri helikopter düştü

Tunus’ta askeri helikopter düştü

Dünya

Tunus’ta askeri helikopter düştü

Tunus Savunma Bakanlığı, Bizerte kentinde keşif görevi yapan bir askeri helikopterin düştüğünü ve kazada 2 askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.

03 Ocak 2022, Pazartesi 19:08 Son Güncelleme:
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Tunus Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyinde yer alan Bizerte kentinde keşif görevi yapan bir askeri helikopterin düştüğü duyuruldu. Bakanlık, kazada pilot ve yardımcı pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Mohamed Zekri basına verdiği demeçte, yardımcı pilotun kaza sırasında, pilotun ise yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini aktardı. Kazanın nedeni hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan geçtiğimiz sene ekim ayında, Tunus’un güneyindeki Gabes bölgesinde gece eğitimi sırasında askeri helikopter düşmüş ve kazada 3 asker hayatını kaybetmişti.

İHA

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