Tunus’ta gece yarısı darbe! Askerler meclisi kapattı…

Kuzey Afrika ülkesi Tunus'ta Pazar günü öğleden sonra başlayan gösteriler gece yarısı bir hükümet darbesine dönüştü, askerlerin sokağa inmesiyle meclis kapatıldı.

Tunus'ta son günlerde ekonomik sıkıntılar ve Covid-19 pandemisiyle mücadelede başarısız olduğu gerekçesiyle hükümetin istifası talebiyle protestolar düzenleniyordu.

Covid-19 vaka sayıları ve can kayıplarının kontrol altına alınamaması ve sağlık sisteminin çökme noktasına gelmesi, seçilmiş hükümete karşı çıkanların protestolarını artırmıştı.

Protestocular Pazar günü de başkentte polisle karşı karşıya geldi. Öfkeli göstericiler ayrıca birçok şehirde iktidardaki Nahda Partisi ve diğer partilerin bazı binalarına da saldırılar düzenledi.

Pazar günü Meclis binası yakınlarında toplananlar "Yönetim ve hükümet.. Bozuk sistem", "Hükümetin istifası ve meclisin feshedilmesine evet" yazılı pankartlar taşıdı.

KENDİ ATADIĞI BAŞBAKANI GÖREVDEN ALDI

Pazar gece yarısına gelindiğinde ise Reuters haber ajansı saat 23.42'de Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve yeni bir ismi atayacağını dünyaya duyurdu.

Meclisin yetkilerini 30 gün boyunca donduran Cumhurbaşkanı Said, yayımladığı video mesajında bu kararı 'ülkenin içinden geçtiği olağanüstü koşullar' nedeniyle almak zorunda kaldığını savundu.

63 yaşındaki siyasetçi ayrıca, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, yürütme yetkilerini kendisinin üsteleneceğini ve yeni bir başbakan atayacağını belirtti.

Kays Said, "Eline silah almayı veya kurşun atmayı düşünen herkesi, silahlı kuvvetlerin buna ateşle karşılık vereceğini söyleyerek uyarmak istiyorum" diye konuştu.

DARBEYİ KUTLADILAR

Kararın açıklanmasıyla askerler sokaklara indi, parlamento ile Nahda Partisi genel merkezi gibi bazı noktalara askerler yerleştirildi. Ayrıca havaalanı ve devlet televizyonu gibi yerlerde de askerler görüldü.

Hükümet ve meclisin feshedilmesini kutlayanlar da sokaklarda gösteriler yaptı. Devlet televizyonu, Kays Said'in de kutlama yapanların arasına kısa bir süreliğine katıldığını gösteren görüntüler yayınladı.

NAHDA HALKI SOKAĞA ÇAĞIRDI

Seçimle işbaşına gelen Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi'nin lideri Raşid Gannuşi, Reuters'a yaptığı açıklamada, Kays Said'in aldığı kararı 'anayasa ve devrime karşı bir darbe' olarak nitelendirdi.

Raşid Gannuşi ve bir grup Nahda milletvekili sabaha karşı meclise geldi ancak askerler tarafından içeri alınmadı. Gannuşi, bunun üzerine "Tunus halkı tiranlık dönemlerine dönmeyi kabul etmeyecektir" deyip ekledi:

"Bu açıkça anayasal bir darbedir. Demokratik olarak seçilmiş parlamento, hükümet ve gerisi halen görevinin başında. Nahda'nın destekçileri ile Tunus halkını devrimi savunmaya çağırıyorum."

Sabah günün ağarmasıyla Nahda Partisi üyeleri ve darbeye karşı çıkanlar, Tunus Parlamentosu'nun önünde toplandı. Göstericiler, Cumhurbaşkanı Said'in aldığı kararları protesto ediyor.

ANAYASA MAHKEMESİ'NE YEDİ YIL BOYUNCA ÜYE ATANAMADI

Hukuk profesörü olan Tunus Cumhurbaşkanı Said, 2019 yılında yolsuzlukla mücadele ve devleti yeniden yapılandırma vaadiyle bağımsız aday olarak katıldığı cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmıştı.

Cumhurbaşkanı Said tarafından görevden alınan el-Meşişi başbakanlık görevine geçen yıl getirilmişti. Bağımsız bir siyasetçi olan el-Meşişi, daha önce danışmanlığını yaptığı Said'e yakın bir isim olarak gösteriliyordu.

Tunus anayasasına göre, siyasi uzlaşmazlıkların çözümünde Anayasa Mahkemesi yetkili kılınıyor. Ancak anayasanın kabul edilmesinden bu yana yedi yıl geçmiş olmasına karşın mahkemeye atanacak hakimlerle ilgili uzlaşma sağlanamadığından dolayı mahkeme görevine başlayamadı.

TÜRKİYE’DEN TUNUS’TA YAŞANANLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tunus'ta meydana gelen olaylara ilişkin, "Tunus'ta yaşananlar endişe vericidir; seçilmiş parlamentoyu ve milletvekillerini görev yapmaktan men eden kararlar anayasal düzene karşı darbedir" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak paylaştığı mesajında, "Tunus'ta yaşananlar endişe vericidir; seçilmiş parlamentoyu ve milletvekillerini görev yapmaktan men eden kararlar anayasal düzene karşı darbedir. Askeri/bürokratik darbe her yerde gayrımeşrudur; Tunus'ta da gayrımeşrudur. Tunus halkı anayasal düzene ve hukuka sahip çıkacaktır" dedi.

ÖMER ÇELİK: TUNUS’TA HALKIN DEMOKRATİK İRADESİNİ DESTEKLİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Dost ve kardeş ülke Tunus’ta seçilmiş parlamentonun askıya alınması ve hükümetin görevden el çektirilmesi, siyasi meşruiyete yönelik bir darbedir. Tunus Cumhurbaşkanının meşru olmayan bu girişiminin anayasal zemini bulunmamaktadır.

Tunus halkının 2011 yılında gerçekleştirdiği demokratik devrim, dünya ve bölgemiz için değerli bir örnek teşkil etmektedir. Anayasal meşruiyet zemininde bu kazanımların korunması çok önemlidir. Tunus’ta anayasal düzenin Cumhurbaşkanı tarafından askıya alınması, meşru değildir.

Kardeş Tunus halkına bu kötülüğü yapanlar kendi ülkelerine zarar veriyorlar. Tunus halkı, mevcut krizi birlik ve beraberlik içinde aşabilecek imkân ve tecrübeye sahiptir. Bu ancak Anayasal düzene hemen geri dönülmesi ile mümkündür.

Tunus’ta halkın demokratik iradesini destekliyoruz. Demokratik süreçlerin askıya alınmasını reddediyoruz. Tunus halkının yüksek demokratik iradesine herkes saygı göstermelidir.

Türkiye ile Tunus arasında, kökleri tarihe dayanan güçlü siyasi, ekonomik, kültürel ve insani bağlar bulunmaktadır. Türkiye, Tunus halkının yanındadır ve demokrasi mücadelesine saygı duymaktadır.

Cumhurbaşkanımız her zaman kardeş Tunus halkının tümünün iyiliğini gözeten bir yaklaşımla Tunus’un demokratik kazanımlarına destek verdi. Cumhurbaşkanımız güçlü bir şekilde Tunus halkının demokratik mücadelesinden yana oldu. Tunus demokrasisinin desteklemeye devam edeceğiz.