Tüp bebek tedavisi devletten

Ayrıca son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun sağlık kurulları tarafından belgelenmesi gerekiyor. Uygulamanın yapıldığı tıbbi merkezin SGK ile sözleşme yapmış olması, eşlerden birinin en az 5 yıldır sigortalı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün sigorta priminin olması şartları da aranıyor.

Katkı payı ne kadar?

SGK, birlikte çocuğu bulunan çiftlerin, mevcut çocuğun hasta olması ve sadece kök hücre tedavisiyle iyileşeceği yönünde sağlık kurulu raporu bulunması halinde de kök hücre vericisi kardeş doğması için yapılacak tüp bebek tedavisini karşılıyor.

Tüp bebek tedavisi kapsamında çiftler ilk denemede yüzde 30, ikinci denemede yüzde 25, üçüncü denemede yüzde 20 katkı payı ödüyor.

Sigortalı ilk tüp bebek denemesinde 803 TL, ikincide 669.5 TL ve üçüncüde 535 TL katılım payı ödemek durumunda. Özelde bu rakam 5 bin lirayı bulabiliyor.

Çocuğu olanların durumu

● Sağlam çocuğu bulunan çiftin, ikinci bir çocuk sahibi olmak için tüp bebek tedavisi karşılanmıyor.

● Ancak, eşlerin birinin veya ikisinin önceki evliliklerinden çocuğu olup, birlikte çocukları yoksa, SGK tüp bebek tedavisini üç denemeye kadar karşılıyor.

● Yani her evlilikte üçe kadar deneme hakkı bulunuyor.