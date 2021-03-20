Tüp bebek tedavisi için en uygun zaman nedir?

Tüp bebek tedavisi en özet hali ile erkekten alınan sperm ve kadından alınan yumurtanın laboratuvar ortamında döllenmesi ve döllenen embriyonun anne adayının rahmine yerleştirilmesidir.

Aşamalı ve uzun bir süreç olduğu için ilk olarak kimlere tüp bebek tedavisinin uygulanabileceğine bakılması gerekiyor.

1 seneyi aşkın süredir düzenli, korunmasız ilişki sonucu gebelik oluşmuyorsa çift tüp bebek tedavisi için uygun olarak kabul edilir. Bunun haricinde;

-Anne adayının yumurtalık rezervlerinin sınırlı olması, yumurtalama fonksiyonlarında bozukluk olması, fallop tüpünün tıkalı olması

-Baba adayından alınan semen örneğinin yeterli olmadığı durumlarda çiftte tüp bebek uygulaması başlanabilir.

Tüp bebek tedavisine başlarken en dikkat edilmesi gereken nokta anne adayının yaşıdır. Özellikle 32 yaşından sonra yumurtalıktaki hücrelerin kalitesi düşmeye başlar. Kalitenin düşmesi doğurganlığında azalmasına sebep olur.

35 yaş altında planlı beraberliği rağmen gebelik olmaması durumunda mutlaka doktora başvurulmalıdır. Yanı sıra ailede 40 yaş ve öncesinde erken menopoz öyküsü var ise rahim sorunlarını işaret edeceği için doktora başvurulması gereklidir.

Gebelik sürecinin başlatılması ve sürecin başarıyla sonuçlandırılması için kadının yumurtası ve erkeğin sperminin kaliteli olması önem taşımaktadır. Anne adayının genetik kodları, beslenme şekli, rahim sağlığı oldukça önem taşımaktadır. Sağlıklı yumurtalar döllenme aşamasında önem taşımaktadır.

Yaşı 35'in altında olan ve gebe kalmasını önleyebilecek herhangi bir hastalığı olmayan bir anne adayı kendini takip ederek 1 yıl korunmasız ve düzenli cinsel ilişkiye girmesine rağmen gebe kalamıyorsa mutlaka inceleme altına alınmalı ve gerekli görüldüğü takdirde tedaviye başvurmalıdır. Anne adayı 35 yaş üstü ise 6 aylık korunmasız ilişki ile çocuk sahibi olamazsa doktora başvurması gereklidir.



