Beslenme alışkanlıklarından çevresel etkilere, günümüzde birçok faktör çocuk sahibi olma sürecini yakından etkiliyor. Doğum süreçlerinde birçok çift, çeşitli nedenlerden ötürü tüp bebek gibi yardımcı üreme tedavilerini tercih ediyor. Tüp bebeğin tercih edilmesinin en önemli nedenlerinden biri, nedeni belirlenememiş kısırlık, tüplerde tıkanma, erkek üreme hücresi spermde kalite düşüklüğü, kilo ya da farklı fiziksel durumlar olabiliyor. Tüp bebek sürecinde, erkek üreme hücresi sperm ile kadın üreme hücresi yumurta, özel laboratuvar ortamında bir araya getiriliyor ve döllenme sağlanıyor. Döllenen embriyolar laboratuvardaki ilk sürecin ardından annenin rahmine yerleştiriliyor. Kadın doğum uzmanı Op. Dr. Göymen, bundan sonraki aşamaların doğal bir gebelikten hiçbir farkının kalmadığını söylüyor.

Aşılama tedavisi nedir, nasıl uygulanır?

Tüp bebek alanındaki tıbbi gelişmeler, beraberinde farklı uygulamaları da getirdi ve başarı şansını yükselten adımlar atılıyor. Op. Dr. Göymen, aşılama tedavisinin yanı sıra histeroskopi, laparoskopi, serklaj ve myomektomi gibi farklı uygulamaların, tüp bebek merkezinde uygulandığını ifade ediyor. Aşılama tedavisi nedir sorusunun yanıtına gelirsek, erkeklere bağlı kısırlık durumunda yukarıda anlatılan klasik tedaviden farklı olarak, erkekten alınan spermlerin rahmin içine transferi de söz konusu olabiliyor. Tüp bebekte aşılama tedavisi olarak bilinen bu süreç, bazı durumlarda başarılı gebelik şansını ciddi oranda artırıyor.

Mikroçip yöntemi nedir, tüp bebekte mikroçip ile başarı şansı artar mı?

Kısırlık tedavisinde, yanıtı merak edilen sorulardan biri de mikroçip aşılama olarak bilinen tekniğin, başarı şansını artırıp artırmadığı. Tüp bebekte mikroçip tedavisi nedir sorusunun yanıtını, Göymen “DNA hasarlı, immotil ve yapısal olarak düzgün olmayan sperm hücrelerinin elenmesi sonucunda, kaliteli spermlerin seçilmesi” olarak açıklıyor.

Mikro kanalcıklar kullanılarak tespit edilen kaliteli spermler hedeflenerek uygulanan tüp bebek tedavisinde alınan başarılı sonuçlar, son yıllarda birçok uzmanın hemfikir olduğu bir konu. Kadın hastalıkları uzmanı Op. Dr. Abdullah Göymen de, tüp bebek tedavisine mesafeli olan çiftlere ve sonuç alma şansını düşük görenlere bu yenilikçi tedavilerin, başarılı sonuç alınan bir tedavi için önemli olduğunu vurguluyor.

Histeroskopi, laparoskopi, serklaj, myomektomi gibi tekniklerin uygulandığı, kısırlık tedavisi uygulanan infertilite merkezinde çalışmalarını sürdüren ve bugüne kadar birçok akademik makalede imzası olan Op. Dr. Göymen, tüp bebek tedavisinin, birçok çiftin hayali olan sağlıklı bir evlat sahibi olma konusunda mutlaka incelemesi gereken bir yaklaşım olduğunu ifade ediyor. Riskli gebelik takibi, yumurtalık kistleri, spiral taktırma, cinsel problemler ve vajinoplasti gibi alanlarda uzman olan Op. Dr. Göymen, Gaziantep’teki kliniğinde çalışmalarını sürdürüyor.