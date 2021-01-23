Tüp bebek tedavisi yaptıracaklar kovid-19 aşısı yaptırmalı mı?

Kovid-19 aşısı dünyayı etkisi altına alan, hayatı durma noktasına getiren pandemiden çıkışta insanlığın umudu oldu. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Gonca Yetkin Yıldırım, pandeminin kısırlık üzerine etkilerini değerlendirerek, tüp bebek tedavisi görmek isteyen çiftlerin aşı konusundaki kararsızlıklarına ilişkin bilgi verdi.

Pandeminin başında tüp bebek tedavisine ara verildi

Amerika’da son yapılan çalışmalardan örnekler veren Doç. Dr. Yetkin Yıldırım, “Pandeminin başında tüp bebek tedavilerine ara verdik. Fakat, ulusal ve uluslararası üreme derneklerinin önerileri doğrultusunda çocuk sahibi olmak isteyen aileleri bilgilendirerek tedavilere kısa bir süre sonra tekrar başladık” diye konuştu.

Erkek üreme hücrelerine etkisi yok

Yapılan bilimsel çalışmaların kısa süreli olduğu için kesin konuşmamak gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Yetkin Yıldırım, “Koronavirüsün hücre içine girmesine yardımcı olan ACE-2 reseptörlerinin erkek üreme hücrelerinde olup olmadığına dair yapılan araştırmalarda çok az sayıda bulunduğu görüldü. Yani bulunan oran da çok az 6 bin hücrenin 4 tanesinde bulunmuş. Ayrıca yapılan 7 tane çalışmanın sadece birinde yoğun bakımda tedavi gören hastalarda semende (menide) tespit edilmiş, fakat bu kişilerin uzun süre yoğun bakımda tedavi gören hastalar olduğu için, meni elde ederken bulaşmış virüs olabileceği üzerinde duruluyor. Yine başka bir çalışmada, Kovid-19 geçiren hastaların testislerinde ağrı ve şişlik olmuş fakat kalıcı hasar yaptığına dair net bir bilgi yok. O yüzden erkek üreme hücrelerine herhangi bir etkisi olmadığını düşünülüyor” ifadelerini kullandı.

Kadın üreme hücreleri ve kovid-19

Koronavirüsün şu ana kadar kısırlık yaptığına dair kesin bir bilgi olmadığını aktaran Doç. Dr. Yetkin Yıldırım, “Kadınlarda ise yumurtalık, vajina gibi dokulara bakıldığı zaman Kovid-19’un ACE-2 reseptörleri bulunmadığı için üreme hücrelerinde bir etkisinin olmadığı düşünülüyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda virüsün kısırlık yaptığına dair kesin bir bilgi yok. Kovid-19 geçiren biri hemen çocuk sahibi olmak istiyorsa herhangi bir süre korunmasını önermiyoruz. Kişi beklemeden gebe kalabilir” dedi.

Erken doğum, gelişme geriliği, düşük riski

Pandemi ilk başladığında kişilerde panik oluştuğunu anlatan Doç. Dr. Gonca Yetkin Yıldırım, “Hastalar ‘Çocuğuma geçer mi?’ diye endişe etti. Kovid-19’un uzun dönemde nasıl etki ettiğine dair bir bilgi yok. Son yapılan çalışmalarda, gebe kişilerde plasentaya yerleştiği erken doğuma, düşüklere, gelişme geriliklerine neden olduğu bildirildi. Biz de kişileri gebe kalmaları halinde olabilecekler konusunda uyarıyoruz” diye konuştu.

Tüp bebek tedavisinde hastalara kovid-19 testi yapılıyor

Tüp bebek tedavisine uygun olan hastaların tüm tahlillerinin yapıldığını söyleyen Doç. Dr. Yıldırım, “Özellikle yumurta toplama aşamasına geldiğimiz zaman, virüsün etkileri net bir şekilde bilinmediği için Kovid-19 testi yaptırıyoruz. Testleri pozitif olanların yumurtalarını toplamıyoruz. Hastayı öncesinde bilgilendiriyoruz. Testi negatif olan hastaların yumurtalarını toplayıp, transferi gerçekleştiriyoruz. Örneğin, geçen ay testi pozitif çıktığı için 2 hastamın tedavisini iptal ettim” ifadelerini kullandı.

Gebe kalmak isteyenler aşı olabilir

Çocuk sahibi olmak isteyenlerin aşı olabileceğini belirten Doç. Dr. Yetkin Yıldırım, “Hastalara korunmalarını ve aşı yaptırmalarını öneriyoruz. Tüp bebek tedavisi için gelen hasta aşı olmak istiyorsa olabilir, 2 doz alımını tamamlayınca tedaviye alırız. Aşı olmayı düşünmeden tedavi olmak isteyenlere de bilgilendirme yapıyoruz. Aşıların Faz-3 çalışmalarında gebe kişiler yer almadığı için, sonuçlarını bilmiyoruz. O yüzden hamileliğin ilk 3 ayında aşı olmalarını önermiyoruz” dedi.





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