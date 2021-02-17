Tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarının bir nedeni de embriyolardaki kromozom bozukluklarıdır. Sağlıklı kromozoma sahip embriyoyu seçmek için kullanılan Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) yöntemi sayesinde tüp bebek başarısızlıklarının önüne geçilebilmektedir.

PGT Uygulaması neden Önemlidir?

Tüp bebek tedavisinin başarılı şekilde sonuçlanmasını etkileyen birçok farkı etken bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi embriyonun tutunacağı iyi bir endometrium ve endometrium ile embriyonun uyumlu olmasıdır. Burada her ikisi de pozitif ya da optimal olduğunda gebelik oluşabilmektedir. Gebelik oluşumunu sağlamak için uygulanan PGT, kaliteli embriyo seçimine olanak tanır.

Anne rahmine embriyolar verilmeden önce bir veya iki hücre alınarak genetik inceleme yapılabilmekte ve bu sayede embriyoların sağlıklı olup olmadığı tespit edilebilmektedir. İnceleme sonucu transfer gerçekleştirildiğinde, hamilelik şansının arttığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ayrıca bu yöntemle, genetik hastalıkların da önceden tespiti mümkün olmakta yani sağlıklı embriyolar transfer edilerek sağlıklı bir bebeğin dünyaya gelmesi sağlanmaktadır.

Tüp bebek tedavisinde elde edilen embriyoların, anne rahmine transfer edilmeden önce kromozom sayılarının ve yapılarının sağlıklı olup olmadığını yapay zeka sistemi kullanılarak detaylı incelenmesi yapılır. Tüp bebek tedavisinde geliştirilen yumurtalar toplandıktan ve laboratuvarda döllendikten sonra 4. veya 5.güne ulaşmış kaliteli embriyoların her birinden alınan küçük bir hücre grubuna genetik test uygulanır. 24-36 saat içinde PGT sonuçları verilir.

Bu yöntem sayesinde embriyoların kromozomlarının bozuklukları belirlenebilmekte, anne ile babadan çocuğa geçebilen genetik hastalıkların tespiti mümkün olabilmektedir. Preimplantasyon genetik tanı daha embriyo anne rahmine yerleştirilmeden yapıldığı için aile için son derece kolay kabul edilebilen ve benimsenen bir yöntemdir.

Bu yöntemin hatalı sonuç verme ihtimali yöntemi uygulayan merkezin deneyimine bağlı olarak değişmekle birlikte gen defektlerinde ve kromozomal sayı bozukluklarının tanısında %97 güvenilirliktedir.

Tüp bebek tedavisinde PGT işlemi uygulandıktan sonra anne adayı için gebelik süreci normal olarak takip edilmektedir. Doğal yollarla başlayan gebelik gibi rutin kontrollerle bebek doğana kadar süreç uzman hekim tarafından izlenmektedir.

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