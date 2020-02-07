Tüm dünyada yoğun olarak kullanılan kısırlık (infertilite) ve tüp bebek tedavisi süreci oldukça zorlu bir süreçtir. Bebek sahibi olmak isteyen çiftler tedavi sürecinde sorunların çözümü için bazı hormon ilaçları kullanıyor. Peki, bu ilaçlar çiftlerin sağlığını olumsuz etkiler mi? Tüp bebek ve kısırlık tedavilerinde kullanılan ilaçlar kanser yapar mı? Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Süleyman Tosun kısırlık ve tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçlarla bilgi verdi.

Tüp bebek ve infertilite ilaçları FSH ve LH hormonlarını içeriyor

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Süleyman Tosun, “Dünyanın ilk tüp bebeği , 25 Temmuz 1978 yılında dünyaya gelmiştir. Çok hızlı bir gelişme kaydeden tüp bebek, infertilite tedavileri ve ilaçları günümüzde, tüm dünyada oldukça yoğun kullanılmaktadır. Özellikle tüp bebek tedavilerinde kullanılan ilaçlarda, asıl amaç doğal olarak gelişen bir yumurtadan ziyade, daha fazla sayıda yumurta elde etmeye çalışmaktır. Birden fazla yumurta elde etmeye çalışmaktaki amaç, döllenme ve bölünme evrelerinde problem yaşayan embriyoların elenmesi ve transfer etmeye değer iyi embriyo elde etme şansını arttırmaktır. İlaçlar, aslında vücudun yabancı olmadığı FSH ve LH hormonlarını içerir.” dedi.

Polikistik over hastaları ve kilolu kadınlarda kanser riski artıyor

Tüp bebek ve kısırlık tedavilerinde kullanılan ilaçlar kanser yapar mı?

Op.Dr. Tosun, kanser çeşitleri hakkında şu bilgileri verdi:

“Endometrial (rahim) kanser riski; İnfertilite problemi yaşayan ve tedavi gören kadınlar, tedavi edilmemiş infertilite problemi yaşayan kadınlarla karşılaştırıldığında , rahim kanseri açısından artmış bir risk görülmemiştir. Kullanılan ilaçlardan çok, infertilite nedeni, bazı hasta gruplarında riski arttırabilmektedir. Yumurtalıkları polikistik (PCO) yapıda olan ve özellikle kilolu kadınlarda endometrial kanser riskinin arttığı bilimsel olarak bilinen bir gerçektir.

Kısırlık sorunu yaşayanlarda yumurtalık kanseri riski azalıyor

Ovarian(yumurtalık) kanserleri; Rahim kanseri açısından geçerli olan durum yumurtalık kanserlerinde de söz konusudur. Tedavi amacıyla kullanılan ilaçlar kanser riskini arttırmıyor , ancak infertilite ye neden olan faktörler yumurtalık kanser riskini bir miktar arttırabiliyor. Infertilite problemi yaşamayan her 10 bin kadının 11 inde yumurtalık kanseri görülürken, infertilite problemi yaşayan her 10 bin kadının 15 inde yumurtalık kanseri görülüyor. İlginç olan infertilite problemi yaşayıp tedavi görenlerde, aynı problemi yaşayıp tedavi görmeyenlere oranla yumurtalık kanser riski azalabiliyor.

Yumurta büyütme ilaçları yumurtalık, rahim ve meme kanseri riskini arttırıyor mu?

Meme kanseri; Tüp bebek tedavilerinde yumurtalıkların uyarılması ile birlikte büyüyen her yumurta östrojen hormonu üretir. Büyüyen yumurta sayısına bağlı olarak kan östrojen düzeyleri normalin 10 katına kadar çıkabilmektedir. Yumurta büyütme süreci ortalama 10 gündür, bu nedenle kan östrojen düzeyleri kısa bir süre için yüksek seyreder. Kısa süreli yüksek seyreden östrojen hormonunun meme kanserine yol açtığına yönelik belirsizlikler olmasına rağmen, Hollanda'da 25 bin 108 kadın üzerinde yapılan geniş bir çalışma, tedavi gören grupta meme kanseri riskinin artmadığını göstermiştir. İnfertilite tedavi teknolojileri yıllar içinde değişmekte ve gelişmektedir. Artık daha düşük dozlarda ilaçlar ve farklı protokoller uygulanmaktadır. Sonuç olarak tüp bebek ve infertilite tedavilerinde yumurta büyütmek amaçlı kullanılan ilaçlar, yumurtalık, rahim ve meme kanser riskini arttırmamaktadır, Çiftler rahat olabilir.”