Ekonomi Tüpraş'tan KAP açıklaması! 10 milyar dolarlık yatırım…

Tüpraş'tan KAP açıklaması! 10 milyar dolarlık yatırım…

Ekonomi

Tüpraş'tan KAP açıklaması! 10 milyar dolarlık yatırım…

Tüpraş, Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında 2035'e kadar 5 milyar dolar, 2050'ye kadar toplamda 10 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

24 Kasım 2021, Çarşamba 12:39 Son Güncelleme:
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Tüpraş'tan konuyla ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen "Stratejik Dönüşüm Planı" internet sitesimizde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi KAP'da yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz."

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