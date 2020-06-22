Tur Assist çalışanlarını takdir programı ile motive ediyor

Bireysel bir ödüllendirme uygulaması olan Spot Ödülleri; maliyet düşüren fikirler, faydaya dönüşen inovatif fikirler, sosyal gönüllülük faaliyetlerine katılım; Tur Assist kültürüne katkı ve üstün başarı olmak üzere beş ayrı kategoride hazırlandı. Tüm çalışanların dahil edildiği ödül uygulaması Bronz, Gümüş ve Altın olmak üzere üç gruba ayrıldı. Spot ödüllerinin başarı gösteren çalışanlara; aynı dönem içerisinde tüm çalışanların katılacağı ödül töreninde takdim edileceği duyuruldu.

Uygulamayla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Tur Assist yetkilileri; hem mutlu çalışan yaratmak hem de motivasyonu yüksek çalışanlar ile şirket başarısını sürdürülebilir kılmanın kurum içi takdir ve teşekkür kültürünü güçlendirmeyle mümkün olacağına değinerek; güçlü kurum kültürü için çalışanı odak noktasına alan şeffaf iletişim çalışmalarına devam edeceklerini dile getirdiler.