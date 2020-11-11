Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde düzenlenen 50 Güçlü Kadın CEO Zirvesi’nde, şirketlerinin 2019 cirolarına göre belirlenen Türkiye’nin 50 güçlü kadın CEO’suna ödülleri verildi. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ödül töreni pandemi nedeniyle online ortamda gerçekleşti. İlk kez online olarak gerçekleşen ve ödüle layık görülen kadın CEO’ların katıldığı tören büyük ilgi gördü.

Kadının olduğu toplumlar gelişir

Türkiye’nin en güçlü kadın CEO’ları arasında yer alan Tur Assist Genel Müdürü Nevra Yener de ödüle layık görüldü. Yener, bir toplumun gelişmişlik düzeyini kadınların katılım oranının belirlediğini söyledi: “Kadınların aktif olarak yer aldığı, sorumluluk üstendiği toplumlar ancak gelişebilir. Bu kural iş dünyası için de geçerli. Gelişmiş ekonomik yapıya sahip ülkelere baktığımızda, kadınların iş dünyasında çok daha aktif rol üstlendiğini görüyoruz.”

Önce liyakat

Nevra Yener, Tur Assist’te liyakatın ön planda olduğunu ifade etti: “İnsanın odağa alındığı bir sektörde başarıyı yakalamak için önce evin yani şirketin içinde mutluluğu yakalamak gerekiyor. Bu yüzden Tur Assist’te liyakatın önemi çok büyük. Liyakat şartı yerine geldikten sonra da kadına karşı pozitif ayrımcılığın, kadının iş dünyasındaki yerini güçlendireceğine inanarak hareket ediyoruz. Bu anlamda ödülü şirketimizdeki tüm kadın çalışanlar adına alıyorum.”



