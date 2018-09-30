Tur otobüsü otomobille çarpıştı! İki kişi son anda kurtuldu Bodrum'da tur otobüsün yol kenarında park halindeki otomobile çarpması, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bu sırada yol kenarında bekleyen iki kişinin kazadan şans eseri saniyelerle kurtulduğu görüldü.