Tur otobüsü şarampole yuvarlandı!

Antalya'nın Kemer ilçesinde tur otobüsünün şarampole yuvarlandığı kazada aralarında turistlerin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı

23 Temmuz 2019, Salı 18:41 Son Güncelleme:
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Tur otobüsü şarampole yuvarlandı!

Kaza, saat 17.30 sıralarında, Kumluca- Kemer yolunun Tekirova Mahallesi’ne bağlı Köpeksoğutan mevkisinde meydana geldi. Turistlerin taşındığı tur otobüsü sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesinin ardından şarampole devrildi. Kazada çok sayıda turist yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen kurtarma ve sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti.

DHA

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