Tur otobüsü yoldan çıktı: 3 yaralı

Kaza, saat 11.00 sıralarında Konya-Antalya karayolunun 40. kilometresi Erenkaya Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya’dan Konya istikametine seyir halinde olan Veysel D. idaresindeki 07 AFZ 889 plakalı Hollandalı turistleri taşıyan tur otobüsü, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçip, bariyeri parçalayarak şarampole indi.

Kazada, otobüs sürücüsü Veysel D. ile yolculardan 2 turist hafif şekilde yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Konya’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

NEVŞEHİR'E GİDİYORLARDI

Kaza sonrası otobüsteki diğer yolcular, yol kenarında eşyalarıyla birlikte kendilerini götürecek olan diğer otobüsün gelmesini bekledi. Turistlerin Antalya’dan Kapadokya gezisi için Nevşehir’e gittikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA