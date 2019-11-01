Turabi Çamkıran yarışmadan çekildi

Üç kez mücadele ettiği 'Survivor'da iki kez şampiyonluk ipini göğüsleyen Turabi Çamkıran, geçen yıl birinci olduğu 'War of the Worlds' yarışmasına yeniden katıldı.

Başarısı ve hırsıyla adından söz ettiren Çamkıran, Amerika'da oldukça ünlenen yarışmada oyun sırasında bir yarışmacıyla kavga etti.

Bir yarışmacı kendisine tepki gösterince sinirlerine hakim olamayan Turabi, güvenlik görevlileri tarafından zor sakinleştirildi.

'Korumalar olmadığı zaman o tavuğun bütün kemiklerini kırarım'

Yarışmadan çekilme kararı alan başarılı sporcu, kavga sonrası Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Turabi Çamkıran, "Onurum 1 milyon dolardan daha önemli. Eve kendi isteğimle dönüyorum. (Diskalifiye diye bir şey yok!) Çünkü bu kavgadan sonra yarışma evine dönersem, etrafta korumaların olmadığı zaman o tavuğun bütün kemiklerini kırarım" ifadelerini kullandı.

5 milyon TL kazandı

'Survivor'dan sonra ABD'nin en çok izlenen yarışması 'The Challenge'a katılan Turabi, burada da şampiyon olmuş, yaklaşık 5 milyon TL'lik ödül kazanmıştı.





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