TÜRASAŞ 45 sürekli işçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) 45 sürekli işçi alımı yapacak. TÜRASAŞ'tan yapılan açıklamada, "TÜRASAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Taşra teşkilatlarında (Sivas, Eskişehir ve Sakarya Bölge Müdürlükleri) çalıştırılmak üzere belirtilen mesleklerde işçi alımı yapılacaktır" denildi. İstihdam edilecek kişiler noter huzurunda çekilecek kura ve sonrasında yapılacak sözlü sınav ile belirlenecek.

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