Siyaset Türbanla ilgili sözleri nedeniyle Fikri Sağlar hakkında soruşturma başlatıldı

Türbanla ilgili sözleri nedeniyle Fikri Sağlar hakkında soruşturma başlatıldı

Siyaset

Türbanla ilgili sözleri nedeniyle Fikri Sağlar hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı "Türbanlı hâkim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. " sözleri nedeniyle eski CHP Milletvekili Fikri Sağlar hakkında soruşturma başlattı.

04 Ocak 2021, Pazartesi 09:42 Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

30.12.2020 tarihinde katıldığı bir televizyon programında, ‘Türbanlı hâkim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takılıyor, bununla mücadele edilmeli’ şeklindeki sözleri nedeniyle Durmuş Fikri Sağlar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216. maddesi kapsamında Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçundan, re’sen soruşturma başlatılmıştır.

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Fikri Sağlar ne demişti? 

CHP’li eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar’ın kadın hâkimlerle ilgili sözleri 2020’nin son gününde yine başörtüsü tartışması başlamıştı.

Fikri Sağlar, Halk TV’de yayınlanan Sözüm Var programında, “Yargılandığım zaman türbanlı bir hâkimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getireceği konusunda kuşkum var. Nitekim başıma da geldi. Dolayısıyla bunu aşabilmeniz lazım. Demokrasiyi, hukuk devletini, bütün kavramları ortaya koyarken pratiği de hesaplamamız gerekiyor” dedi. Sağlar’ın açıklamaları büyük tepki çekti.

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