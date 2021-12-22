Yerli aşı Turkovac’ta heyecanla beklenen gelişme yaşandı ve acil kullanım onayı alındı. Bakan Koca, yüzde 100 şekilde Türk bilim insanları tarafından gerçekleştirilen Turcovac’ın şu an için dolum tesislerinde dolumu, etiketlenmesi ve ambalajlanması yapıldığını belirtti…

TURKOVAC AŞISI NE ZAMAN YAPILMAYA BAŞLANACAK?

Yerli aşı Turkovac’ın acil kullanım onayı aldığını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Birtakım tetkikleri yapılıyor olacak. Bir hafta, 10 gün içinden bu tetkiklerin biteceğini umuyoruz. Yıl bitmeden, gelecek hafta sonu aşımız kullanılabilir olacak" dedi.

YERLİ AŞI TURKOVAC HANGİ HASTANELERDE VURULUYOR?

Turcovac’ın henüz hangi hastanelerde vurulacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bakan Koca’nın açıklamalarına göre, 2021 yılı bitmeden uygulanmaya başlayacak yerli aşı Turcovac’ın hangi hastane ve sağlık merkezlerinde uygulanmaya başlayacağına ilişkin bilgiler geldikçe haberimizde yer alacaktır.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu alabilmek için birden çok yöntem kullanılıyor. Dileyen vatandaşlar ALO 182 hattını arayarak aşı randevusu oluşturabilirken, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e- Nabız üzerinden de aşı randevusu alınabiliyor.

MHRS İLE AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aşı randevusu almak için öncelikle sisteme üye olmanız gerekiyor. Eğer üyeliğiniz yoksa, ilk olarak https://www.mhrs.gov.tr/ internet adresine giriş yapın ve sağ üst köşede bulunan “Randevu al" seçeneğine tıklayın. Karşınıza çıkan sayfada “Üye ol” seçeneğine tıklayın ve sizden istenen bilgileri girerek, sisteme üye olun.

Burada sizden şifre oluşturmanız istenecek. Sisteme giriş yaparken T.C. kimlik numaranız ve sizin belirlediğiniz şifreyi kullanın.

MHRS’ye giriş yaptıktan sonra “Aşı randevusu al” seçeneğine tıkladıktan sonra aşı olacağınız tarih ve sağlık merkezini seçerek aşı randevunuzu alabilirsiniz.