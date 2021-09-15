Turcovac aşısına ilişkin son gelişmeler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Yerli Aşı Turkovac’ın acil kullanım için başvuruda bulunacak aşamaya geldiği belirtilirken, ona alınması halinde Turkovac’ın piyasaya çıkacağı tarihe de işaret edildi.

TURCOVAC AŞISI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Türkiye’nin yerli aşısı Turkovac, acil kullanım için başvuru yapılacak aşamaya geldi. Turkovac aşıları bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alması durumunda Ekim ayı içerisinde seri üretime geçilebilecek.

TURKOVAC AŞISI mRNA MI, İNAKTİF Mİ?

Turkovac aşısı Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından geliştiriliyor ve Sinovac gibi inaktif türde bir aşı.

TURKOVAC AŞISININ YAN ETKİLERİ VAR MI?

TURKOVAC’ın faz-3 çalışmasının sürdüğü 5 merkezden biri olan Kayseri Şehir Hastanesi’nde gönüllülerin aşılanmasına devam ediliyor. Bugüne kadar 36 kişinin aşılandığı Kayseri Şehir Hastanesi’nde 650 kişi ise gönüllü olmak için başvuru yaptı. Aşının uygulandığı 36 kişide herhangi bir yan etki görülmedi.

Sürecin güzel bir şekilde devam ettiğini dile getiren Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, TURKOVAC aşılamasına faz-3 çalışması şeklinde devam ettiklerini ve Türkiye’de birçok merkezde de eş zamanlı olarak başladığını kaydetti.

Şu ana kadar 650 başvurunun mevcut olduğunu ve E-nabız üzerinden aşı randevusu alır gibi başvuru yapılabildiğini kaydeden Toker, “Biz bu kişilere tek tek dönüş yapıyoruz. Kişilerin bu süreçte covid geçirip geçirmediği ya da başka bir aşıyla normal aşı takviminde aşılanıp aşılanmadığı sorgulanıyor. Akabinde herhangi bir kronik hastalığı olup olmadığı, aşı için bir engeli olup olmadığı planlanıp, randevu vererek hastanemize çağırıyoruz. Şu ana kadar 36 gönüllümüzü TURKOVAC aşısı ile aşıladık ve herhangi bir yan etki görmedik. Süreç gayet güzel bir şekilde devam etti ve gönüllülerimiz gelmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.