LGS, YKS derken, yaz boyunca çocuk ve gençlerin eğitim hayatına ilişkin pek çok gelişme yaşandı. TV programlarında uzmanlar çocuklara ve ailelere bilgiler aktardı. Bu isimlerden biri de Turgay Polat oldu. Ekranların tanıdık ismi Turgay Polat’ın uzmanlık ve eğitimi de birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı…

TURGAY POLAT KİMDİR?

1972 Erzincan doğumlu olan Turgay Polat, evli ve bir çocuk babasıdır. Turgay Polat, dünyanın 18 farklı ülkesinde eğitim araştırmaları yaptı ve deneyimlerini edinimlerini kaleme aldığı 2 kitapta okuyuculara aktardı. Ayrıca birçok makaleye de imza attı.

Eğitim yazılarının yanı sıra öğrencilere motivasyon, sınav, kariyer planlama, öğretmenlere; material oluşturma, sınıf yönetimi, eğitimde verimlilik ve ilkeleri gibi konularda eğitimler vermektedir.

TURGAY POLAT’IN EĞİTİM HAYATI

1990- 1994 : Marmara Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Lisans)

2007 - 2010 : Bahçeşehir Üniversitesi, “Human Resource Management” (Yüksek Lisans)

2017- : Bahçeşehir Üniversitesi – “stratejik planlama ve Marka Yönetimi” (Doktora Programı)

İŞ DENEYİMİ