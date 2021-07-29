Turgay Polat kimdir? Turgay Polat'ın uzmanlık alanı ve eğitimi
Turgay Polat, katıldığı programlarda, özellikle çocukların eğitimi konusunda ailelere önemli tavsiyelerde bulunuyor. Peki, Turgay Polat kimdir? Turgay Polat'ın uzmanlık alanı ve eğitimi nedir? İşte ünlü isim hakkında merak edilenle soruların yanıtları…
29 Temmuz 2021, Perşembe 09:56 Son Güncelleme:
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LGS, YKS derken, yaz boyunca çocuk ve gençlerin eğitim hayatına ilişkin pek çok gelişme yaşandı. TV programlarında uzmanlar çocuklara ve ailelere bilgiler aktardı. Bu isimlerden biri de Turgay Polat oldu. Ekranların tanıdık ismi Turgay Polat’ın uzmanlık ve eğitimi de birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı…
TURGAY POLAT KİMDİR?
1972 Erzincan doğumlu olan Turgay Polat, evli ve bir çocuk babasıdır. Turgay Polat, dünyanın 18 farklı ülkesinde eğitim araştırmaları yaptı ve deneyimlerini edinimlerini kaleme aldığı 2 kitapta okuyuculara aktardı. Ayrıca birçok makaleye de imza attı.
Eğitim yazılarının yanı sıra öğrencilere motivasyon, sınav, kariyer planlama, öğretmenlere; material oluşturma, sınıf yönetimi, eğitimde verimlilik ve ilkeleri gibi konularda eğitimler vermektedir.
TURGAY POLAT’IN EĞİTİM HAYATI
- 1990- 1994 : Marmara Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Lisans)
- 2007 - 2010 : Bahçeşehir Üniversitesi, “Human Resource Management” (Yüksek Lisans)
- 2017- : Bahçeşehir Üniversitesi – “stratejik planlama ve Marka Yönetimi” (Doktora Programı)
İŞ DENEYİMİ
- 06/2018- Posta Gazetesi Eğitim Yazarı
- 01/2015- 06/2017 Karar Gazetesi Eğitim Yazarı
- 06/2007- 08/2013 Akşam Gazetesi Eğitim yazarı
- 10/2011- Bahçeşehir Üniversitesi, Rektör Danışmanı
- BAU marka yönetimi
- Kurumsal marka stratejileri yönetimi
- Kurumsal iletişim ve pazarlama
- Basın ve medya iletişimi
- Reklam ve Halkla İlişkiler
- 11/2000- 09/2011 Uğur Dershaneleri
- 2000- 2005 Rehber öğretmen
- 2005-2009- Türkiye rehberlik koordinatörü
- 2009-2011- Genel Müdür Yardımcılığı
- 09/1999 - 10/2000 Çağrı Dershaneleri
- Rehber ve psikolojik danışman
- 03/1994 - 07/1998 Aura Psikoterapi Merkezi – İstanbul
- Ergen iletişimi ve ergen danışmanlığı
- Otizm ve Otizm eğitim danışmanlığı