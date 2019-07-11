Turgut Özal Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor!

Turgut Özal Üniversitesi Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Yönetim ve Organizasyon ile Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü’ne öğretim görevlisi alınacak. Peki, Turgut Özal Üniversitesi öğretim görevlisi başvuruları nasıl yapılır? İşte ilanın detayları…

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin Sosyal Güvenlik, Lojistik ve Aşçılık programlarına 11 öğretim görevlisi alınacak. Başvurular 26 Temmuz’da sona erecek.

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GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- ALES’ten en az 70 puan almış olmak (geçerlilik süresi 5 yıldır), merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak,

4- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartları aranır.