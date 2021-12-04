Turgutlu’da boğazından bıçaklanan 1 kişi ağır yaralandı

Olay, bugün sabah saatlerinde Turgutlu’nun Kurtuluş Mahallesi Çiftçiler Sokak üzerindeki Hallaçoğlu Camii önünde meydana geldi. Cami önünde Şuayip Karabulut ile karşılaşan M.C. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma başladı. İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine M.C. elindeki bıçakla Karabulut’u boğazından bıçakladı. Şüpheli M.C. olay yerinden kaçtı. Boğazına aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Karabulut, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Karabulut’un ameliyata alındığı öğrenildi. Olay sonrası kaçan M.C. polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalandı. Adliyeye sevk edilen M.C. zihinsel engelli olduğu gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA