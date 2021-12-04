Türkiye Turgutlu’da boğazından bıçaklanan 1 kişi ağır yaralandı

Turgutlu’da boğazından bıçaklanan 1 kişi ağır yaralandı

Türkiye

Turgutlu’da boğazından bıçaklanan 1 kişi ağır yaralandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde seyyar satıcılık yaptığı öğrenilen M.C. (52) tarafından boğazından bıçaklanan Şuayip Karabulut (58) ağır yaralandı.

04 Aralık 2021, Cumartesi 22:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, bugün sabah saatlerinde Turgutlu’nun Kurtuluş Mahallesi Çiftçiler Sokak üzerindeki Hallaçoğlu Camii önünde meydana geldi. Cami önünde Şuayip Karabulut ile karşılaşan M.C. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma başladı. İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine M.C. elindeki bıçakla Karabulut’u boğazından bıçakladı. Şüpheli M.C. olay yerinden kaçtı. Boğazına aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Karabulut, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Karabulut’un ameliyata alındığı öğrenildi. Olay sonrası kaçan M.C. polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalandı. Adliyeye sevk edilen M.C. zihinsel engelli olduğu gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Yıldız: Beyoğlu’nda Arapça tabela yok
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Engelleri kaldıran icatlar yolda
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Seçim sektörü
Rauf Tamer
Murat Çelik
Aselsan mevzusu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Muhalefete akıl veren çok olur
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Herkes ürememeli!
Şirin Sever
Banu Şen
Tarihin sıfır noktasında yükselen Haliliye
Banu Şen
Erkut Can
Kriz sokakta çözülmez
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sinop’ta bulunan cesedin sırrı çözüldü